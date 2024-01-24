Секреты заботы о питомце: как определить, когда ему нужна ветеринарная помощь

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Как распознать опасные заболевания у домашних питомцев

1:28
Зоосфера

Многие люди не могут определить, когда ухудшается состояние своего домашнего питомца. Часто у домашних животных начинают развиваться опасные заболевания, но выявить их вовремя бывает сложно. Специалисты предостерегают, как правильно поступать в подобных ситуациях.

Как распознать опасные заболевания у домашних питомцев
Фото: https://misanimales.com/

Домашние питомцы не обладают способностью выражать свои недомогания языком. Понять, что ваша кошка или собака чувствует себя плохо, можно, обратив внимание на изменение их поведения.

Животные иногда подвергаются тем же болезням, что и человек. Например, питомцы могут заболеть отитом, особенно собаки с длинными ушами подвержены этому недугу. Также встречается конъюнктивит, часто поражающий персидских кошек и французских бульдогов. Это проявляется в сильной слезоточивости, воспалении век и выделении гноя. Любой домашний питомец может также отравиться, причем первыми симптомами будут вялость, диарея, избыточное слюноотделение и одышка. Возможны также кожные проблемы, такие как лишай и различные высыпания.

Подобные недуги можно выявить, обращая внимание на изменения в поведении питомца, такие как сильное чесание, потеря шерсти, появление перхоти и изменение запаха. Специалисты отмечают, что не всегда легко распознать симптомы, поэтому важно внимательно следить за поведением своего животного, чтобы своевременно выявить возможные проблемы.

Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
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