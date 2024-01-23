В РЖД временно отстранили от работы проводницу, которая высадила из поезда кота Твикса

Замглавы РЖД: проводницу, высадившую кота Твикса, временно отстранили от работы

1:08 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Проводницу, которая высадила из поезда кота Твикса, временно отстранили от работы. Об этом сообщил заместитель гендиректора компании-перевозчика Иван Колесников.

Фото: Киров online

Он указал, что проводница не вернётся к работе до того момента, пока не будет завершено рассмотрение. Известно, что в настоящее время расследование случая с котом продолжается.

"В настоящий момент проводник отстранена от работы с пассажирами… Она сейчас не работает с пассажирскими поездами, временно на период проведения рассмотрения", — заметил Колесников в ходе круглого стола в Госдуме по правилам перевозки домашних животных общественным транспортом.

Напомним, что в последнее время общественность взбудоражила история с котом Твиксом, который 11 января был высажен проводницей на стоянке в Кирове. Как поясняла сама женщина, она ошибочно приняла животное за бродячее.

Поисками кота занимались десятки волонтеров, однако в минувшую субботу хозяин Твикса Эдгар Гайфуллин сообщил о гибели своего питомца и заявил, что будет добиваться наказания виновных в гибели его питомца.