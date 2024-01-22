"Кот — не багаж": хозяин выброшенного из поезда кота добивается наказания виновных

Хозяин выброшенного из поезда кота добивается наказания виновных

1:02 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Владелец кота Твикса, который погиб после того, как проводница выбросила его из вагона поезда, Эдгар Гайфуллин заявил, что будет добиваться наказания виновных в гибели его питомца. Он отметил, что намерен обратиться в прокуратуру, чтобы установить справедливость. Вдобавок, Гайфуллин отмечал, что также планирует судиться с проводницей.

Фото: Киров online

Однако представители Кировского линейного отдела МВД на транспорте заявляли, что кот был выпущен на улицу из-за невнимательности его владельца. В связи с этим в заведении уголовного дела по ст. 330 УК РФ ("Самоуправство") хозяину погибшего животного было отказано. Поэтому теперь Гайфуллин намерен решать этот вопрос в гражданском порядке.

В последние дни история погибшего кота Твикса, которого выбросила из поезда проводница, набирает обороты. Гибель животного взбудоражила общественность. При этом Екатерина Мизулина в своём Telegram-канале предложила подумать над памятником погибшему котику.