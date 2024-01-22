"Кот — не багаж": хозяин выброшенного из поезда кота добивается наказания виновных

Владелец кота Твикса, который погиб после того, как проводница выбросила его из вагона поезда, Эдгар Гайфуллин заявил, что будет добиваться наказания виновных в гибели его питомца. Он отметил, что намерен обратиться в прокуратуру, чтобы установить справедливость. Вдобавок, Гайфуллин отмечал, что также планирует судиться с проводницей.
Однако представители Кировского линейного отдела МВД на транспорте заявляли, что кот был выпущен на улицу из-за невнимательности его владельца. В связи с этим в заведении уголовного дела по ст. 330 УК РФ ("Самоуправство") хозяину погибшего животного было отказано. Поэтому теперь Гайфуллин намерен решать этот вопрос в гражданском порядке.
В последние дни история погибшего кота Твикса, которого выбросила из поезда проводница, набирает обороты. Гибель животного взбудоражила общественность. При этом Екатерина Мизулина в своём Telegram-канале предложила подумать над памятником погибшему котику.
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