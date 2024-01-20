Гибель кота Твикса — что известно и кто виноват

Выброшенный проводницей из поезда кот Твикс погиб

0:56 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Выброшенный проводницей из вагона поезда кот Твикс вернулся домой мёртвым. Как рассказала сама хозяйка питомца, ей привезли тело кота.

Фото: Киров online

"Как сообщили в соцсетях участвовавшие в поисках местные жители, питомец лежал в снегу в районе железнодорожного переезда. Вероятнее всего, его загрызли собаки — рядом с маленьким холодным тельцем видны собачьи следы", — указали СМИ.

При этом отмечается, что кот ещё мог быть жив накануне. Как отметили волонтёры, животное даже не припорошило снегом.

Напомним, что кота Твикса везли домой после операции и долгого лечения поездом из Екатеринбурга в Петербург. Питомец ехал в переноске, но в какой-то момент сумел выбраться из неё, после чего отправился гулять по вагону. Кота увидела проводница, спросила у пассажиров, чей он, а когда хозяин не нашёлся, выкинула животное на вокзале в Кирове на мороз.