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Гибель кота Твикса — что известно и кто виноват

Выброшенный проводницей из поезда кот Твикс погиб

0:56
Зоосфера

Выброшенный проводницей из вагона поезда кот Твикс вернулся домой мёртвым. Как рассказала сама хозяйка питомца, ей привезли тело кота.

Выброшенный проводницей из поезда кот Твикс погиб
Фото: Киров online

"Как сообщили в соцсетях участвовавшие в поисках местные жители, питомец лежал в снегу в районе железнодорожного переезда. Вероятнее всего, его загрызли собаки — рядом с маленьким холодным тельцем видны собачьи следы", — указали СМИ.

При этом отмечается, что кот ещё мог быть жив накануне. Как отметили волонтёры, животное даже не припорошило снегом.

Напомним, что кота Твикса везли домой после операции и долгого лечения поездом из Екатеринбурга в Петербург. Питомец ехал в переноске, но в какой-то момент сумел выбраться из неё, после чего отправился гулять по вагону. Кота увидела проводница, спросила у пассажиров, чей он, а когда хозяин не нашёлся, выкинула животное на вокзале в Кирове на мороз.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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