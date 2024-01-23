Удержать собаку рядом на прогулке - миссия выполнима

Как удержать вашего питомца рядом во время прогулки

1:14 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Если ваш пёс уходит от вас во время прогулки, не волнуйтесь — любое его поведение можно объяснить рационально.

Фото: Unsplash by Joe Caione

Развлечение против скуки : не все собаки удовлетворяются обычной беготней на улице без поводка. Если ваш питомец энергичен и активен, ему может не хватать движения. Решение — организовать совместные игры и занятия для снятия избыточной энергии и сделать прогулки более увлекательными.

: не все собаки удовлетворяются обычной беготней на улице без поводка. Если ваш питомец энергичен и активен, ему может не хватать движения. Решение — организовать совместные игры и занятия для снятия избыточной энергии и сделать прогулки более увлекательными. Преодоление адаптационных трудностей : при взятии взрослой собаки важно установить с ней контакт и наладить взаимоотношения. Даже если пес знает команды, это не гарантирует их выполнение. В период адаптации рекомендуется не отпускать собаку без поводка для укрепления связи.

: при взятии взрослой собаки важно установить с ней контакт и наладить взаимоотношения. Даже если пес знает команды, это не гарантирует их выполнение. В период адаптации рекомендуется не отпускать собаку без поводка для укрепления связи. Преодоление доминирования : когда собака считает себя лидером, подчинение командам становится сложным. На улице её контроль ещё сложнее. Перед свободными прогулками необходимо корректировать проблемное поведение.

: когда собака считает себя лидером, подчинение командам становится сложным. На улице её контроль ещё сложнее. Перед свободными прогулками необходимо корректировать проблемное поведение. Удовлетворение любопытства: собаки — вечные исследователи, всегда интересующиеся окружающим миром. Иногда их любопытство заставляет убегать. Разнообразные прогулки с предоставлением возможности исследовать новые запахи и объекты могут предотвратить это поведение.