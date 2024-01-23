Удержать собаку рядом на прогулке - миссия выполнима

Если ваш пёс уходит от вас во время прогулки, не волнуйтесь — любое его поведение можно объяснить рационально.
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Развлечение против скуки: не все собаки удовлетворяются обычной беготней на улице без поводка. Если ваш питомец энергичен и активен, ему может не хватать движения. Решение — организовать совместные игры и занятия для снятия избыточной энергии и сделать прогулки более увлекательными.
Преодоление адаптационных трудностей: при взятии взрослой собаки важно установить с ней контакт и наладить взаимоотношения. Даже если пес знает команды, это не гарантирует их выполнение. В период адаптации рекомендуется не отпускать собаку без поводка для укрепления связи.
Преодоление доминирования: когда собака считает себя лидером, подчинение командам становится сложным. На улице её контроль ещё сложнее. Перед свободными прогулками необходимо корректировать проблемное поведение.
Удовлетворение любопытства: собаки — вечные исследователи, всегда интересующиеся окружающим миром. Иногда их любопытство заставляет убегать. Разнообразные прогулки с предоставлением возможности исследовать новые запахи и объекты могут предотвратить это поведение.
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