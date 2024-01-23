Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Подростки напали на соседа в подъезде в Бутово: пострадавший в реанимации
5 негативных последствий долгого ношения гель-лака для ногтей
Разработчики Palworld пожаловались на угрозы убийством
Как отрастить брови: 5 действенных способов
Риелтор объяснил резкий рост цен на маленькие квартиры в РФ
Актриса Алла Довлатова призналась в новой пластической операции на лице и кистях рук
Ученые обнаружили способность мозга воспринимать звуки после остановки сердца
Этот вид массажа поможет не только расслабиться, но и укрепить мускулатуру
В РФ начнут бороться с дискриминацией из-за службы в армии при трудоустройстве
Удержать собаку рядом на прогулке - миссия выполнима

Как удержать вашего питомца рядом во время прогулки

1:14
Зоосфера

Если ваш пёс уходит от вас во время прогулки, не волнуйтесь — любое его поведение можно объяснить рационально.

Как удержать вашего питомца рядом во время прогулки
Фото: Unsplash by Joe Caione
  • Развлечение против скуки: не все собаки удовлетворяются обычной беготней на улице без поводка. Если ваш питомец энергичен и активен, ему может не хватать движения. Решение — организовать совместные игры и занятия для снятия избыточной энергии и сделать прогулки более увлекательными.
  • Преодоление адаптационных трудностей: при взятии взрослой собаки важно установить с ней контакт и наладить взаимоотношения. Даже если пес знает команды, это не гарантирует их выполнение. В период адаптации рекомендуется не отпускать собаку без поводка для укрепления связи.
  • Преодоление доминирования: когда собака считает себя лидером, подчинение командам становится сложным. На улице её контроль ещё сложнее. Перед свободными прогулками необходимо корректировать проблемное поведение.
  • Удовлетворение любопытства: собаки — вечные исследователи, всегда интересующиеся окружающим миром. Иногда их любопытство заставляет убегать. Разнообразные прогулки с предоставлением возможности исследовать новые запахи и объекты могут предотвратить это поведение.
Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Популярное
Красивейший цветок, о котором многие забыли, станет изящным украшением сада

Этот забытый вид пиона станет восхитительным украшением сада.

Тонколистный пион станет изящным украшением участка
Oil Price: Россия снова в игре, в США подозревают неладное с золотым запасом
Американские аналитики о золоте: Россия снова в игре и что-то скрывает
Эти быстрые хачапури готовятся, пока чайник кипит: вы влюбитесь в них навсегда
Этот эффектный неприхотливый многолетник станет изюминкой ландшафта
Классические вооруженные столкновения превращаются в "войны специалистов" Сергей Лебедев Специалист рассказала, как вырастить микрозелень в домашних условиях Ирина Гусакова Зеленский решил собрать украинцев в РФ для образования "Великой Украины" Любовь Степушова
4 лучших удобрения для растений находятся на вашей кухне: далеко ходить не нужно — просто откройте шкаф
Этот цветок отличается удивительным ароматом: радует бутонами всё лето
Четыре лучшие подкормки для клубники с апреля по июнь: получите щедрый урожай ягод — обязательно берите на заметку.
Четыре лучшие подкормки для клубники с апреля по июнь: получите щедрый урожай ягод — обязательно берите на заметку.
Последние материалы
Ученые обнаружили способность мозга воспринимать звуки после остановки сердца
Как удержать вашего питомца рядом во время прогулки
Этот вид массажа поможет не только расслабиться, но и укрепить мускулатуру
В РФ начнут бороться с дискриминацией из-за службы в армии при трудоустройстве
Замглавы РЖД: проводницу, высадившую кота Твикса, временно отстранили от работы
Сырные палочки из двух ингредиентов
Пять главных ошибок при выращивании смородины
Национальная премия "Лучшие книги, издательства, проекты" за 2023 год будет вручена в Новом Театре 31 января
Гематолог Мисюрина: чрезмерное употребление витаминов может привести к быстрому развитию опухолей
Глава Минобороны ФРГ Писториус призвал готовиться к войне с Россией
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников