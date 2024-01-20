Как накормить кошку лекарством, чтобы она не сопротивлялась: советы ветеринаров

1:38 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Накормить кошку лекарством бывает невероятно сложно, но существуют методы, которые сделают этот процесс легким и без стресса для вашего питомца. В этой статье мы подробно расскажем о том, как дать лекарство кошке с минимальным дискомфортом.

Фото: flickr. com by yoppy is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Проконсультируйтесь с ветеринаром: Перед тем как приступить к лечению, обратитесь к ветеринару для получения консультации. Уточните форму препарата и его рецепт, учитывая темперамент вашей кошки.

Спрячьте таблетки в еде или лакомстве: Легкий способ скрыть таблетку — поместить ее в еду или лакомство. Раздавите таблетку, чтобы ваш питомец не почувствовал ее запаха, и убедитесь, что кошка проглотит лекарство вместе с пищей.

Используйте пипетку или шприц: Если кошка не дает себе впарить жидкость, предложите ей лекарство с помощью пипетки или шприца. В случае отказа, аккуратно введите лекарство из шприца в рот, держа кошку под контролем.

Нанесите лекарство на кожу: Некоторые препараты наносятся на кожу, что облегчает их впитывание. Уточните у ветеринара, подходит ли такой метод для вашей кошки. При применении трансдермального лекарства используйте перчатки и тщательно мойте руки после применения.

Не навязывайте лекарство: Начните с нежного общения с кошкой, а затем незаметно введите средство. Вы можете использовать привлекательные ароматизированные варианты лекарств, чтобы сделать процесс более приятным для вашего питомца.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете сделать процесс приема лекарств более комфортным и менее стрессовым для вашей кошки.