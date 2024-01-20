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Стоит ли стерилизовать питомца и что его ждёт после операции

Ветеринар Васильев назвал плюсы и минусы стерилизации животных

1:07
Зоосфера

Ветеринар-хирург Александр Васильев поделился плюсами и минусами стерилизации животных. Как отметил специалист в беседе с Metro, кошки переносят стерилизацию лучше собак.

Ветеринар Васильев назвал плюсы и минусы стерилизации животных
Фото: Unsplash by Markus Winkler

Отмечается, что данная операция уменьшает риск заболеваний у животных, в том числе, снижается риск онкологии.

"Ранняя стерилизация увеличивает продолжительность жизни, снижает риск воспаления репродуктивных органов. Это профилактика гормональных нарушений", — рассказывает специалист.

Так, у собак может развиться синдром "ложная щенность", когда цикл уже завершился, но гормональный фон ещё не пришёл в порядок. В это время собака может думать, что она беременна, несмотря на то, что это не так.

Что касается прочих животных — по словам Васильева, проблемы со здоровьем в случае нестерилизации могут наступить в 8-9 лет. В пожилом возрасте животное перенесёт нужные для спасения жизни операции тяжело и может не справиться.

Так или иначе, ответственность за решение, стоит ли стерилизовать питомца, всегда лежит на его хозяине.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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