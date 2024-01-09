Паштет, Микроб и Сатана: ветеринар рассказал о моде на необычные клички котов и собак

1:11 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Ветеринар Александр Романов рассказал о моде на необычные клички для домашних питомцев. По его словам, всё более популярными становятся забавные и смешные прозвища — например, Сатана, Паштет и Микроб. При этом старомодные Шарики, Барсики и Жучки отходят на второй план, на смену им приходят необычные прозвища.

Фото: urban.dog

"У людей хорошая фантазия, поэтому клички встречаются самые разные. В семье военного маленькую кошечку, например, зовут Пушка. Знакомые думают, что это связано с профессией мужчины. Но на самом деле хозяева перепутали пол — мальчика хотели звать Пушок, но выяснилось, что у них девочка", — поделился ветврач.

Специалист привёл и ещё несколько примеров из своей практики. Так, огромную овчарку, которую приводили к нему на приём, назвали Кубиком, потому что Шарик звучит слишком банально.

А другого щенка назвали Ёжиком, так как нашли его в яме зимой, и шерсть собаки поднялась дыбом и застыла. Когда достали и увидели, как он выглядит, других вариантов имени у хозяев уже не нашлось.