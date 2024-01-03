Эксперты рассказали, как правильно помогать бездомным животным и птицам

1:35 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Специалисты рассказали, как правильно помогать бездомным животным, а также птицам.

Фото: chita.ru

Так, по мнению ветврача и заведующей федеральной мастерской Коломенского аграрного колледжа имени Н. Т. Козлова Инны Порежевой, смысла кормить уличных животных нет, так как они являются стайными. Таким образом, объясняет Порежева, своей помощью можно только увеличить их популяцию.

"Более того, это очень опасно, ведь бездомные четвероногие не только являются переносчиками инфекционных и паразитарных заболеваний, но и могут проявить агрессию по отношению к ребёнку, особенно в период гона", — добавила ветеринар.

По её словам, реальной помощью будет организация централизованных питомников, которые возможно, в будущем начнёт спонсировать государство. К тому же, существуют ветеринарные клиники, которые стерилизуют найденных животных, а также занимаются их пристройством.

Ещё одна категория уличных животных, которая всегда на слуху, — это птицы. Так, в Венеции уже давно вводят штрафы за их кормление: за кормление голубей и чаек в городе туристам грозит штраф от 25 до 500 евро, что соответствует сумме от 1,5 тысячи рублей до 30,6 тысячи рублей.

Но в данном случае, по мнению специалистов, проблему с кормлением нужно решать, решив проблему мусора, — то есть, путём раздельного сбора мусора.