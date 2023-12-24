Котята манулов из зоопарка обучаются ставить свои лапки на хвосте

1:06 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Подросшие котята манула из Новосибирского зоопарка оказались запечатлены на видео.

Фото: московский зоопарк телеграмм канал

Одна из посетительниц Новосибирского зоопарка сняла видео, на котором можно увидеть подросших котят манула по имени Ева. На видео заметно, как они стараются уютно расположить свои лапки на хвосте, чтобы не замерзнуть.

Манулы уже привыкли к жизни в зоопарке и не смутились вниманием посетителей, поэтому, увидев камеру, не скрылись от объектива, сообщает Сиб.фм.

В 1994 году в Новосибирский зоопарк поступило несколько особей манулов, которые спустя год принесли свое первое потомство. За все время пребывания манулов в зоопарке родилось целых 94 детеныша. Большинство из них отправились в различные страны мира, такие как Франция, Австрия, Германия и другие.

29 апреля 2023 года Ева, манул из этого зоопарка, стала матерью пятерых котят: трех мальчиков и двух девочек.