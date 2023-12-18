21-летняя домашняя древесная лягушка с удовольствием принимает ванну

1:47 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Интернет полон видеороликов, на которых родители кошек и собак демонстрируют, как купают своих питомцев. Однако не только крупные животные, но и более мелкие создания могут наслаждаться водными процедурами.

Видеоролик от @empenn1103 показывает заботливую родительницу, которая с удовольствием купает свою 21-летнюю австралийскую зеленую древесную лягушку, Мисс Дейзи. Это видео раскрывает неожиданный факт, что лягушки могут жить настолько долго.

Несмотря на свой почтенный возраст, Мисс Дейзи остается активной и, по всей видимости, наслаждается купанием со своей заботливой хозяйкой. Этот случай демонстрирует, что уход за древесными лягушками не только возможен, но и может приносить радость их владельцам.

Для заботы о древесных лягушках рекомендуется установить для них вольер. Учитывая их ночной образ жизни и потребность в активности, вольер должен обеспечивать достаточное пространство для лазания и прыжков. Имитация естественной среды, например, джунглевой атмосферы, с использованием компоста или щепы из коры, может способствовать комфорту лягушек.

В вольере также должны быть различные элементы, такие как кора, ветви и искусственные растения, чтобы предоставить лягушкам места для лазанья и пряток. Неглубокая поилка и дополнительная влажность в виде тарелки с водой способствуют их здоровью и удовлетворению потребности в купании.

Важно помнить, что уход за древесными лягушками требует тщательного изучения и подготовки, но правильные условия и забота превращают их в чудесных домашних питомцев.