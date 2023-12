Зимние прогулки с питомцем: как обеспечить комфорт и безопасность

Некоторые питомцы испытывают дискомфорт во время зимних прогулок из-за снега, который делает их лапы мокрыми и мерзкими. Кинологи рекомендуют особенно внимательно относиться к собакам с короткой шерстью или без нее.

Фото: openverse by MTSOfan is licensed under CC BY-NC-SA 2.0