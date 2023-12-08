Зимние прогулки с питомцем: как обеспечить комфорт и безопасность

Некоторые питомцы испытывают дискомфорт во время зимних прогулок из-за снега, который делает их лапы мокрыми и мерзкими. Кинологи рекомендуют особенно внимательно относиться к собакам с короткой шерстью или без нее.

Фото: openverse by MTSOfan is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Если питомец отказывается гулять на снегу, не стоит насилу вытаскивать его, а лучше вернуться домой после короткой прогулки. Эксперты также предостерегают от носения собаки на руках или таскания за поводок, что может создать негативные ассоциации с выгулом.

Как сообщает Радио 1, для предотвращения замерзания собаки рекомендуется использовать теплый комбинезон и удобную обувь, предварительно привыкнув питомца к новой одежде.

Важно следить за поведением собаки на прогулке, поощрять спокойное поведение и активный интерес, а при признаках замерзания завершить прогулку и вернуться домой для предотвращения переохлаждения.