Зимние прогулки с питомцем: как обеспечить комфорт и безопасность

Некоторые питомцы испытывают дискомфорт во время зимних прогулок из-за снега, который делает их лапы мокрыми и мерзкими. Кинологи рекомендуют особенно внимательно относиться к собакам с короткой шерстью или без нее.
Если питомец отказывается гулять на снегу, не стоит насилу вытаскивать его, а лучше вернуться домой после короткой прогулки. Эксперты также предостерегают от носения собаки на руках или таскания за поводок, что может создать негативные ассоциации с выгулом.
Как сообщает Радио 1, для предотвращения замерзания собаки рекомендуется использовать теплый комбинезон и удобную обувь, предварительно привыкнув питомца к новой одежде.
Важно следить за поведением собаки на прогулке, поощрять спокойное поведение и активный интерес, а при признаках замерзания завершить прогулку и вернуться домой для предотвращения переохлаждения.
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