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Ученые выяснили, что у кошек и собак был общий предок

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Зоосфера

У всех существующих форм жизни на Земле имеется общий предок, заявили ученые. У хищных сухопутных млекопитающих также существует общий предок. Один из потенциальных кандидатов на роль прародителя кошек и собак — Dormaalocyon latouri, который обитал примерно 55 миллионов лет назад.

Ученые выяснили, что у кошек и собак был общий предок
Фото: openverse.org by strogoscope is licensed under CC BY 2.0

Этот крошечный зверек, весивший не более килограмма, питался насекомыми и мелкими млекопитающими. Останки этого создания, которое в основном вело деревенский образ жизни, были обнаружены в Бельгии. Его предпочтение жизни на деревьях подтверждается структурой его лодыжек.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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