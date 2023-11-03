Россельхознадзор ограничил импорт животных из Нидерландов в Россию

1:42 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

С 3 ноября Россельхознадзор вводит временные ограничения на импорт в Россию животных из ряда провинций Нидерландов. Данные меры связаны с выявлением на территории Голландии вирусной болезни блютанг.

Фото: Splash/ All Over

Запрещается ввоз рогатого скота (в том числе и эмбрионов), диких, зоопарковых и цирковых животных, верблюдов, спермы быков, баранов и козлов-производителей. Перечь провинций, из которых запрещаются поставки, выглядит так:

Флеволанд.

Утрехт.

Северная Голландия.

Южная Голландия.

В 2012 году сообщалось, что Нидерланды смогли обуздать блютанг, но сейчас произошёл рецидив. Научный портал phys.org опубликовал информацию о том, что специалисты Вагенингенского университета провели полногеномное секвенирование вируса, спровоцировавшего вспышку блютанга в сентябре и октябре 2023 года. Согласно полученным данным, речь идёт о серотипе 3. Этот вариант вируса уже встречался на Сицилии, в Израиле и некоторых частях Африки. Какой именно вид кровососущих насекомых распространяет инфекцию во время нынешней вспышки, пока не установлено.

Блютанг является неконтагиозным заболеванием, поражающим домашних и диких жвачных животных. Болезнь сопровождается лихорадкой, воспалительно-некротическими поражениями ротовой полости, пищеварительного тракта, высоким уровнем заболеваемости, смертности, абортов и внутриутробной гибели плодов.