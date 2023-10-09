Больше всего собак любят в Санкт-Петербурге, Москве, Краснодаре, Воронеже, Тольятти, Перми и Костроме. Об этом говорят результаты исследования сервиса путешествий Туту. ру.
Самые отъявленные собачники - это москвичи, которые отдают предпочтение породе чихуахуа, пишет Газета.Ru.
Жители Санкт-Петербурга предпочитают шпицев.
В этих городах есть несколько памятников, посвящённых братьям нашим меньшим. Так, в Тольятти есть памятник бронзовой немецкой овчарке, смотрящей на дорогу. Она символизирует преданность и напоминает о собаке, которая семь лет ждала своих хозяев на месте их гибели в автокатастрофе.
Своя бронзовая дворняга — "Белый Бим Черное Ухо" — есть в Воронеже, в Краснодаре это памятник "Влюблённым собачкам", а в Костроме — всеми любимый пёс Бобка, когда-то помогавший местным пожарным и спасший малыша из огня.
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Большая часть РПГ, использовавшихся в операции "Наводнение Аль-Аксы", была поставлена украинцами.