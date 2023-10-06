Мужчина из Томска рассказал, как привезенный с СВО пес адаптируется к мирной жизни

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Томский спецназовец привез на Родину спасённого на СВО пса. Летом военные, используя беспилотники, обнаружили собаку в "нерабочем" окопе. Пес провел две недели в одиночестве после передислоцирования войск. Для спасения животного провели отдельную операцию, забрав его с опасного участка и передав в добрые руки. О новой жизни Рэма рассказал его новый хозяин журналистке "Комсомольской правды — Томск".

Фото: CreativeCommons

Александр П. с женой проживают в поселке Рассвет в собственном доме. Уже имея троих собак и кота, мужчина, узнав историю пса из окопа в соцсетях, решил принять еще одного питомца. Был приятно удивлён, узнав, что "Народный фронт" ищет хозяина для особенной собаки, ведь сам он является активистом ОНФ. После обсуждения с общественниками Александр встретился с бойцом, который спасал измученную собаку.

"Когда я позвал: "Рэм!", тот сразу прибежал ко мне. Собаки, наверное, чувствуют добро. Они на него иногда быстрее реагируют, чем люди", — рассказывает новый хозяин.

Выбор сделан не только из-за трогательной истории Рэма, но и потому, что Александр знает боевые условия из опыта двух гуманитарных миссий на передовой. Он подчеркивает трудности, с которыми сталкиваются животные в прифронтовой зоне.

"Если человек зачастую может что-то придумать для того, чтобы спастись, то животным, как правило, значительно реже удается укрыться от опасностей. И я отлично понимаю прошлого хозяина, который не может там оставить Рэма. Ему необходим дом и, главное, тот, кто будет понимать его и дарить особенную заботу", — говорит Александр П.

Хотя мужчина хорошо разбирается в собаках, он не является профессиональным кинологом. Он обладает опытом общения с четвероногими питомцами и в настоящее время дает Рэму время на адаптацию к новым условиям.

"Это, в принципе, дружелюбный парень, но пока мы решили не испытывать, как он будет взаимодействовать с другими собаками, ему и так стресса хватает. Пусть привыкает постепенно", — отмечает новый хозяин.

Рэм уже начал играться и веселиться на новом месте, но сохраняет особенность — прислушивается к звукам в поисках возможной опасности.

"Особое внимание у него проявляется не как у остальных собак, которые давно живут в среде, где постоянно тихо. Рэм все время напряженный, тревожный, как будто ищет что-то. Есть отголоски жизни, где постоянно стреляли", — рассказывает Александр.

Мужчина подчеркивает, что Рэм сейчас полностью здоров и весит около 50 кг, что в два раза больше, чем пару месяцев назад, когда его спасли из брошенного окопа на СВО.

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