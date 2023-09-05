Учёные предупреждают об опасности тесного взаимодействия с домашними животными

3:04 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

За последние десятилетия динамика наших взаимоотношений с домашними животными претерпела значительные изменения.

Фото: Openverse

Несомненно, наличие домашнего животного научно связано с огромным количеством преимуществ для психического и физического здоровья. Тем не менее, нельзя не признать, что наши питомцы могут быть носителями инфекционных заболеваний, некоторые из которых потенциально могут передаваться человеку. Для большинства людей этот риск остается относительно низким. Однако некоторые уязвимые группы населения, такие как беременные женщины и люди с ослабленным иммунитетом, подвержены повышенному риску заболеть при контакте с животными. Поэтому необходимо знать об этих рисках и принимать необходимые меры предосторожности, чтобы предотвратить возможное заражение.

Итак, какие заболевания могут переносить наши домашние животные? Инфекционные заболевания, передающиеся от животных к человеку, классифицируются как зоонозы. Установлено, что более 70 патогенов, происходящих от животных-компаньонов, способны передаваться человеку. Настораживает тот факт, что у некоторых домашних животных, являющихся носителями возбудителей зоонозов, могут отсутствовать видимые симптомы, что еще больше затрудняет выявление и борьбу с затаившимися микроорганизмами.

Если вас беспокоит возможность заразиться каким-либо заболеванием от своего питомца, то существует несколько разумных гигиенических приемов и правил ухода за животными, позволяющих снизить этот риск:

Мойте руки после игр с животным, работы с его подстилкой, игрушками или уборки за ним. Не позволяйте домашним животным лизать ваше лицо или открытые раны. Присматривайте за маленькими детьми, когда они общаются с животными, и следите за тем, чтобы они тщательно мыли руки. При замене поддонов и чистке аквариумов надевайте перчатки. Смачивайте поверхности птичьих клеток во время уборки, чтобы свести к минимуму образование аэрозолей. Не допускайте домашних животных на кухню, особенно кошек, которые могут получить доступ к поверхностям для приготовления пищи. Проводите профилактические ветеринарные мероприятия, включая вакцинацию и обработку от глистов и клещей.

Людям, подверженным повышенному риску заболевания, крайне важно принимать дополнительные меры предосторожности, чтобы свести к минимуму контакт с возбудителями зоонозов. Если вы планируете завести в своей семье домашнее животное, проконсультируйтесь с ветеринаром, чтобы определить, какой вид животного лучше всего подходит к вашим индивидуальным условиям. Этой информацией поделились Сара Маклин, преподаватель экологического здоровья, Технологический университет Суинберна, и Энцо Паломбо, профессор микробиологии, Технологический университет Суинберна

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Домашние животные. Польза и вред домашних животных. Доктор Комаровский | Вопрос Доктору