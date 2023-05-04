Тюмень подверглась нашествию клопов

1:03 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В последние дни жители Тюмени жалуются, что их буквально атаковали клопы. Горожане в соцсетях делятся фото, на которых окна из бесчисленных насекомых кажутся чёрными.

Фото: pixabay.com

Как сообщает nashgorod.ru, жители разных округов Тюмени признаются, что такое количество клопов вообще видят впервые.

Биологи предположили, что численность клопов увеличилась в результате лесных пожаров.

В городских службах дезинсекции отметили, что травить клопов, как просят сделать это граждане, нет необходимости, потому что эти насекомые не вредят человеку. Специалисты также предположили, что клопы могли активизироваться вследствие проводившейся недавно обработки от клещей.

Поэтому эксперты порекомендовали тюменцам просто переждать нашествие клопов, используя москитные сетки. Они напомнили, что люди клопам неинтересны, в отличие от растений, поэтому они скоро сами покинут человеческое жилище.

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