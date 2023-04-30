Эксперты рассказали, сколько лет живут морские свинки

2:16 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Грызуны

Морские свинки — прекрасные домашние животные. Они дружелюбны, послушны и ласковы. Но прежде чем взять одну из них домой, необходимо понять их уникальные требования, включая рацион питания, условия содержания и медицинские потребности.

Продолжительность жизни морской свинки

Морские свинки обычно живут 5-7 лет, хотя некоторые из них живут и дольше. Самая старая морская свинка прожила почти 15 лет! Однако средняя продолжительность жизни домашних морских свинок составляет пять лет. В дикой природе морские свинки обычно живут от одного до четырех лет из-за их статуса добычи и суровых условий жизни.

Порода вашей морской свинки также может повлиять на продолжительность ее жизни. Например, безволосые морские свинки, известные как скинни, живут в среднем от семи до восьми лет. И наоборот, некоторые длинношерстные морские свинки могут прожить всего четыре года. Для выявления факторов, влияющих на продолжительность жизни породы, могут потребоваться дальнейшие исследования, однако правильное питание и уход могут оказать значительное влияние на продолжительность жизни всех пород морских свинок.

Правильное содержание морских свинок

Хотя гены играют определенную роль в продолжительности жизни морской свинки, правильное содержание имеет решающее значение. Зоомагазины и компании могут продавать продукты, рекламируемые как полезные для морских свинок, но не все эти продукты безопасны. Поэтому прежде чем покупать товары для морской свинки, необходимо провести исследование.

Правильное содержание морских свинок включает в себя:

Рацион, состоящий из неограниченного количества травяного сена, овощей и небольшого количества гранул.

Добавки витамина С, поскольку морские свинки не могут вырабатывать собственный витамин С и получают его из пищи

Правильное содержание, исключающее сильную жару или холод

Безопасные игрушки для развлечения, обогащения и тренировки вашей морской свинки

Регулярный ветеринарный уход

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