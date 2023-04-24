Если вы владелец собаки, то наверняка сталкивались с тем, что ваш пушистый друг в тот или иной момент испытывает тревогу или стресс. К счастью, музыка может быть полезным инструментом, помогающим успокоить вашего компаньона.
Хотя исследований в этой области не так много, их достаточно, чтобы предположить, что музыка может способствовать расслабленному поведению собак. Было установлено, что классическая музыка оказывает расслабляющее действие на собак.
Исследование, проведенное в 2002 году специалистом по поведению животных доктором Деборой Уэллс, подтвердило расслабляющее действие классической музыки на собак.
Исследование показало, что собаки проводили больше времени в состоянии покоя и тишины, когда слушали классическую музыку по сравнению с музыкой в стилях:
Более позднее исследование, проведенное в 2012 году доктором Лори Коган из ветеринарного колледжа штата Колорадо, изучало влияние классической музыки, хэви-метала и специально разработанной музыки на 117 собак в условиях питомника.
Коган обнаружила, что при прослушивании классической музыки собаки тратили больше времени на сон и меньше времени на вокализацию, чем при прослушивании других типов музыки или без музыки. Исследование 2017 года также показало, что мягкий рок и особенно регги привели к более спокойному поведению и увеличению вариабельности сердечного ритма, что указывает на меньший стресс.
Некоторая музыка создается специально для собак и имеет частоты, которые могут слышать собаки, а не люди. Хотя у каждой собаки могут быть свои музыкальные предпочтения, темп, длительность нот, простота мелодий и регулярный ритм являются наиболее важными успокаивающими качествами.
Успокаивающая музыка может пригодиться вашей собаке в различных ситуациях, например, когда она привыкает к новому дому, переживает разлуку, проводит время взаперти или путешествует в машине. Прослушивание знакомой музыки, которую вы уже включали дома, может помочь ей расслабиться в таких ситуациях.
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