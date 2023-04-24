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Влияние музыки на собак: исследования ученых

2:34
Зоосфера » Собаки

Если вы владелец собаки, то наверняка сталкивались с тем, что ваш пушистый друг в тот или иной момент испытывает тревогу или стресс. К счастью, музыка может быть полезным инструментом, помогающим успокоить вашего компаньона.

Влияние музыки на собак: исследования ученых

Какие виды музыки успокаивают собак?

Хотя исследований в этой области не так много, их достаточно, чтобы предположить, что музыка может способствовать расслабленному поведению собак. Было установлено, что классическая музыка оказывает расслабляющее действие на собак.

Исследование, проведенное в 2002 году специалистом по поведению животных доктором Деборой Уэллс, подтвердило расслабляющее действие классической музыки на собак.

Исследование показало, что собаки проводили больше времени в состоянии покоя и тишины, когда слушали классическую музыку по сравнению с музыкой в стилях:

  • хэви-метал,
  • популярная,
  • рэп.

Более позднее исследование, проведенное в 2012 году доктором Лори Коган из ветеринарного колледжа штата Колорадо, изучало влияние классической музыки, хэви-метала и специально разработанной музыки на 117 собак в условиях питомника.

Коган обнаружила, что при прослушивании классической музыки собаки тратили больше времени на сон и меньше времени на вокализацию, чем при прослушивании других типов музыки или без музыки. Исследование 2017 года также показало, что мягкий рок и особенно регги привели к более спокойному поведению и увеличению вариабельности сердечного ритма, что указывает на меньший стресс.

Существует ли музыка, созданная для успокоения собак?

Некоторая музыка создается специально для собак и имеет частоты, которые могут слышать собаки, а не люди. Хотя у каждой собаки могут быть свои музыкальные предпочтения, темп, длительность нот, простота мелодий и регулярный ритм являются наиболее важными успокаивающими качествами.

Когда включать успокаивающую музыку для собак

Успокаивающая музыка может пригодиться вашей собаке в различных ситуациях, например, когда она привыкает к новому дому, переживает разлуку, проводит время взаперти или путешествует в машине. Прослушивание знакомой музыки, которую вы уже включали дома, может помочь ей расслабиться в таких ситуациях.

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Какую Музыку Любят Кошки И Собаки & Музыка Для Кошек и Собак
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
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