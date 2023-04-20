Эксперты порекомендовали безопасные способы избавления щенков от блох

Если у вас есть щенок с блохами, вы знаете, как трудно бывает от них избавиться. На рынке представлено так много средств от блох, что выбор подходящего для вашего пушистого друга может оказаться непосильной задачей.

Использование безопасных средств против блох для щенков

Прежде чем обрабатывать щенка от блох, советуют эксперты, важно понять, что многие средства против блох, которые безопасны для взрослых собак, вредны для маленьких щенков. Перед использованием средств от блох для щенков необходимо всегда проверять этикетки на предмет возрастных ограничений.

Часто купайте своего питомца для борьбы с блохами, но избегайте шампуней, специально предназначенных для лечения блох, так как они могут быть слишком сильными для маленьких щенков.

Контроль окружающей среды имеет большое значение

Чтобы эффективно бороться с блохами, вам нужно не только не допустить их появления у вашего щенка, но и в вашем доме и во дворе. Контроль окружающей среды — важный компонент борьбы с блохами на вашем щенке. Если вы будете бороться только с блохами на щенке, вам никогда не удастся полностью их уничтожить.

Как избавиться от блох в вашем доме

Чтобы обработать дом от блох, тщательно пропылесосьте любимые места вашего питомца, особенно те, где он спит. Пылесосьте ежедневно, чтобы уменьшить вероятность постоянного заражения. Обязательно обработайте плинтусы, окна, дверные коробки и другие места, где блохи могут пытаться спрятаться. Постирайте подстилку, ковры и подушки вашего питомца, чтобы уничтожить блох и яйца.

Опасность блох для щенков

Щенки, в частности, подвержены риску развития анемии из-за сильного нашествия блох, поскольку объем их крови изначально мал, а иммунная система не до конца сформирована. Кроме того, блохи могут заразить щенка ленточными червями.

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