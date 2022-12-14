В преддверии новогоднего салюта важно создать безопасные места для домашних питомцев, считает ветеринар Ксения Михайлова.
Как сообщает Москва 24 со ссылкой на специалиста, громкие звуки способны провоцировать стрессовое состояние и испуг у животных. Эксперт поделилась, что сталкивалась со случаями, когда собаки отказывались выходить на прогулку из квартиры после фейерверков. По её словам, такое поведение нелегко поддаётся коррекции.
Михайлова порекомендовала россиянам заранее позаботиться о питомцах и создать безопасные пространства, например, под кроватью или столом.
"Обеспечьте беспрепятственный проход в такие места", — указала ветеринар.
Она также добавила, что во время салюта нельзя уходить от собаки.
Как пояснила специалист, кошек лучше не трогать в момент запуска салюта, однако для них можно подготовить силиконовый коврик с паштетом и оставить в тёмном месте. Медленное употребление пищи успокоит питомца, заключила Михайлова.
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