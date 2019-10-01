Новосибирские спасатели поймали агрессивного енота

В Новосибирске спасатели поймали енота, который, как утверждали местные жители, бегал по улицам и вел себя агрессивно. Об этом сообщает Муниципальная аварийно-спасательная служба города.

Накануне в службу обратились горожане, которые заметили енота в районе левобережной части Советского района. Спасатели прибыли на место, а затем с помощью коробки, мешка и средства для отлова животных сумели поймать хищника. Животное поместили в картонную коробку и отвезли на базу временного содержания.

Сейчас служба консультируется с Департаментом охраны животного мира Новосибирской области по поиску места для постоянного содержания енота. В дикой природе региона еноты не водятся, а о пропаже домашнего енота пока никто не заявлял, подчеркивают спасатели.