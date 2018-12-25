Американские ЧВК в Сирии можно бомбить - эксперт

Дональд Трамп выводит контингент США из Сирии, потому что для него важнее стена на границе с Мексикой. Так считает главный научный сотрудник института США и Канады РАН Владимир Васильев.

Белый дом заявил, что президент США Дональд Трамп не изменит своего решения о выводе американских войск из Сирии, несмотря на уход в отставку главы Пентагона Джеймса Мэттиса и других высокопоставленных чиновников. Об этом в интервью АВС заявил исполняющий обязанности главы аппарата Белого дома Майк Малвани.

Как сказал "Правде. Ру" главный научный сотрудник института США и Канады РАН Владимир Васильев, "основная проблема, которая сегодня возникла перед Трампом — это привлечение дополнительных средств финансирования для строительства стены вдоль границы с Мексикой".

"Для Трампа стена имеет в 10 раз большее значение, чем Сирия. Иммиграционная политика находится на втором месте после экономики в рамках приоритетов деятельности его администрации. Для Трампа это все", — сказал Владимир Васильев. По словам эксперта, в условиях, когда сенат не утвердил необходимую сумму в 5,8 миллиардов долларов, а выделяет только 1,8 миллиарда на ее строительство, у Трампа есть только один дополлнительный источник — Фонд финансирования антитеррористической или контртеррористической деятельности за пределами США с бюджетом 68 миллиардов долларов.

"Сегодня террористы есть, завтра террористов нет. Тут невозможно планировать, поэтому Фонд, в отличие от жестких министерских бюджетов, допускает перепрограммирование средств", — заметил эксперт.

Поэтому, по словам американиста, президент США отказывается от содержания контингента в Сирии, а освобождающиеся средства перебрасывает на строительство стены. "Трамп лишний раз подчеркнул, что готов пойти очень далеко для обеспечения своего приоритета. Он идет на конфликт с военным руководством и элитой. Это предупреждение: "Если вы мне будете препятствовать в строительстве стены, то я пойду даже на то, чтобы изменить конфигурацию глобальных интересов США", — сказал Владимир Васильев.

Эксперт отметил, что в американской печати обсуждается вопрос о том, что уходят американские регулярные войска, но приходят частные военные компании (ЧВК). "Вместо Пентагона приходит Blackwater. Эту перспективную часть мы не должны выпускать из вида. Поскольку это частные компании, мы их можем приравнять к террористическим организациями и наносить по ним удары и с помощью авиации, и с помощью других средств, считая, что они не являются национальными американскими силами", — резюмировал эксперт.

Напомним, что 7 февраля 2018 года в результате мести Вашингтона за нападение сирийцев на штаб проамериканских курдских формирований погибли российские граждане из частной военной компании Вагнера. Американская сторона утверждала, что "когда начался обстрел, российскую сторону запросили на предмет присутствия своих", в ответ американской стороне сообщили, что "там не было россиян".

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