Советник Трампа перечислил "тиранов грязного коммунизма"

Ни для кого не секрет, что коммунизм в Соединенных Штатах Америки, мягко говоря, недолюбливают и относятся к нему как минимум с настороженностью. Прошла четверть века с распада СССР, а открытое противостояние США с Кубой уже, казалось, кануло в лету, но американское правительство готов бороться с коммунизмом и в веке 21.

Но советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон внезапно назвал Кубу, Венесуэлу и Никарагуа "тиранической тройкой". Он заявил также, что Вашингтон не намерен находиться в одном полушарии с деспотами и тиранами. Куба, Венесуэла и Никарагуа, подчеркнул Джон Болтон, "треугольник террора" и "исток грязной колыбели коммунизма".

Советник президента США по нацбезопасности резюмировал, что в скором времени социалистические страны ощутят на себе всю мощь американских санкций и торговых ограничений.

Санкции в последние годы стали главным инструментом США во внешней политике. Они намерены ввести их против Кубы, Венесуэлы и Никарагуа, против Европы, ввели против Российской Федерации. Ранее "Правда.Ру" писала о том, что действующий американский президент Дональд Трамп заявил, будто Евросоюз — враг Соединенных Штатов Америки в плане торговли, а вот Россия — сразу в нескольких аспектах.

Фото: Fotodom. ru

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