СМИ рассказали о визите полиции в дом Бабченко перед его убийством

Киевская полиция искала записи с камер видеонаблюдения в доме журналиста Аркадия Бабченко незадолго до его убийства, сообщают средства массовой информации со ссылкой на источник в МВД.

Фото: wikimedia commons

Правоохранители якобы посетили дом, расположенный на Никольско-Слободской улице, ранним утром. Что именно вызвало их интерес и послужило поводом для визита, неизвестно.

Напомним, во вторник вечером в Киеве в Аркадия Бабченко несколько раз выстрелили на лестничной площадке, когда он возвращался домой из магазина. Украинская полиция расследует дело об умышленном убийстве. Полицейские рассматривают сразу несколько версий, среди которых — действия российских спецслужб.

Министерство внутренних дел Украины опубликовало фоторобот преступника. Подозреваемый — мужчина 40-45 лет с седой бородой, в темно-синей бейсболке. Рост средний, телосложение среднее. Был одет в джинсовую куртку и джинсы.

В полиции не отрицают, что у убийцы могли быть сообщники. Стражи правопорядка сделали вывод, что преступник, возможно, пользовался глушителем, так как никто из соседей выстрелов не слышал.

Следственный комитет России завел уголовное дело об убийстве россиянина. Министерство иностранных дел потребовало со стороны Киева приложить все необходимые усилия к оперативному расследованию дела. В ведомстве также обратили внимание общественности на то, что уровень физического насилия и убийств в отношении представителей средств массовой информации на Украине неуклонно растет.

Прокомментировал версию о причастности России к убийству Аркадия Бабченко сенатор Алексей Пушков. Он заявил, что все это напоминает "новую кровавую провокацию".

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