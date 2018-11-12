Кремль оценил итоги выборов в ДНР и ЛНР

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал, что думают в Кремле о прошедших в Луганской и Донецкой самопровозглашенных народных республиках выборах.

По словам Дмитрия Пескова, действующая в России власть относится с пониманием к факту проведения этих выборов. Отторгнутые Украиной республики, говорит пресс-секретарь президента РФ, ежедневно вот уже несколько лет кряду находятся в состоянии боевых действий. ДНР и ЛНР в этих условиях, резюмирует Дмитрий Песков, остается надеяться лишь самим на себя.

На вопрос, собирается ли действующий президент Российской Федерации Владимир Путин поздравлять новых глав самопровозглашенных республик с победой, Дмитрий Песков ответил, что не знает.

Выбор в ДНР и ЛНР прошли 11 ноября. На сегодняшний день, напомним, известно о том, что на выборах главы Донецкой самопровозглашенный народной республики победил временно исполняющий обязанности руководителя республики Денис Пушилин.

Напомним, что ДНР и ЛНР "откололись" от Украины в 2014 году, после прошедшего в стране государственного переворота. До сих пор на территории республик ведутся ожесточенные бои между проправительственными войсками и формированиями ДНР и ЛНР. Официальный Киев, как и ряд западных государств, обвиняет Российскую Федерацию в агрессии и вмешательстве в войну на Донбассе.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Юлия Тимошенко, глава украинской политической партии "Батькивщина", всерьез намерена стать президентом Украины и вернуть ее жителям утерянный Донбасс.

Фото: vk. com/ dnr-nline.ru

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