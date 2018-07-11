Украина попросила "агрессора"-Россию вернуть атомную мощь?

Украина обратилась с просьбой к "агрессору" России о возобновлении сотрудничества в ядерной сфере. Об этом пишут СМИ. Министерство энергетики Украины просит российский "Росатом" вернуться к проекту строительства завода по производству ядерного топлива. Письмо на эту тему якобы написал министр энергетики Украины Игорь Насалик первому замдиректору корпорации "Росатом". Пресса послание опубликовало.

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В письме содержится предложение встретится в Брюсселе и поговорить о проекте по производству ТВЭЛ, а также возобновить многолетнюю кооперацию между Киевом и Москвой, которую, как пишет peopleglob. ru, требовали разорвать патриоты, убеждая власть отказаться от "твэловой зависимости". Однако, осознавая, насколько рискованно шутить с мирным атомом, Минтоп якобы просит коллег из России активизировать взаимодействие в этой сфере. В письме также выражается заинтересованность в дальнейшем развитии двусторонних отношений.

Все последние годы Украина делала ставку на топливо Westinghouse, хотя оно значительно дороже российского. На "американское топливо" были переведены две атомные станции — Южно-украинская АЭС и Запорожская АЭС. После этого начались проблемы с безопасностью, которые Украина тщательно скрывала, как и то то, что все расходы по переработке и хранению отработанных американских блоков несет Киев.

Кроме того, министр Насалик не хочет повторения ситуации с "Газпромом" — ведь у Украины есть долгосрочный контракт с ТВЭЛ, и он заканчивается не в следующем году.

Если Киев откажется от сотрудничества, то "Росатом", в случае расширения присутствия Westinghouse на Украине, готов подать иски в международные суды. Кроме того, Украине негде хранить отработанное американское топливо. Именно поэтому у украинского Минтопа, среди прочих пожеланий, есть просьба к России построить завод по производству ядерного топлива в Кировоградской области.

Просьба это давняя, по данному поводы страны договорились еще в 2010 году, когда в стране к власти пришел Янукович. Украинская и российская стороны должны были профинансировать проект в равных долях. Общий бюджет проекта — в 450 миллионов долларов. Половина акций завода должны были достаться украинской стороне в лице украинского государственного концерна "Ядерное топливо", половина — российскому "Росатому". Закончить строительство планировали к 2020 году, но в середине 2015-го его остановили, так как украинская атомная энергетика попыталась избавиться от российской зависимости и перейти на топливо американской компании Westinghouse.

Однако, многократные поломки блоков АЭС и аварийные ситуации на атомных электростанциях, видимо, заставили Украину снова обратиться к России.

Между тем, пока в СМИ обсуждают покаянное послание Украины, сам министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик назвал его фейком.

По информации "Федерального агентства новостей", он рассказал, что существует другой документ. При этом само издание настаивает на подлинности письма, утверждая, что Насалик мог заверить его, не просматривая. По мысли этого СМИ, письмо министру могли передать на подпись, чтобы его подставить. В "Росатоме" же заявили, что письма с просьбой о встрече для обсуждения судьбы завода не получали, уточнив, что на сегодняшний день "Россия удовлетворяет от 60 до 70% потребностей украинских АЭС в ядерном топливе в соответствии с договоренностями, задокументированными в контрактах.

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