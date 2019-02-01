Киргизия заинтересована в еще одной военной базе РФ

Правительство Киргизии не исключает возможности открытия в стране еще одной военной базы Российской Федерации.
Об этом заявил посол бывшей советской республики в Москве Аликбек Джекшенкулов.
Так, заявил Джекшенкулов, официальный Бишкек не против открытия второй российской военной базы на территории страны. Посол Киргизии в Москве отметил, что этот вопрос обсуждается правительствами двух стран. Скорее всего, подчеркнул Аликбек Джекшенкулов, действующий президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков обсудят такую возможность в ходе личной рабочей встречи, запланированной на март этого года.
Напомним, что о заинтересованности официального Бишкека во второй российской военной базе стало известно еще несколько лет назад, в 2017 году.
На территории современной Киргизии уже есть одна военная база РФ — военный аэродром "Кант". Он расположен буквально в нескольких десятков километров от столицы республики. На постоянной основе там базируются российские штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Киргизия начала борьбу с русским языком. Киргизский, напомним, в стране считается государственным, а русский — официальным. Но далеко не все сегодня в постсоветской республике с таким статусом русского языка согласны.
Фото: Министерство обороны Российской Федерации
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