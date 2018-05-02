Главу МИД Германии вызовут "на ковер" из-за нападок на Россию

Немецкие социал-демократы в ближайшее время проведут экстренное заседание, на котором глава МИД Германии Хайко Маас будет объясняться за свою антироссийскую позицию.

Как пишетDie Welt, руководство партии обеспокоено тем, что политическое видение Мааса существенно отличается от его коллег.

По мнению Мааса, именно Россия нарушает международное право и пытается дестабилизировать Запад. Маас также поддерживает идею увеличения оборонных расходов до двух процентов ВВП согласно обязательствам перед НАТО и союзниками.

Напомним, Мааса уже критиковали на съезде президиума Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Причиной стал недостаточный интерес к диалогу с Москвой.

"Правда.Ру" ранее сообщала о том, что министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия готова стать посредником между странами Запада и Россией для урегулирования конфликта в Сирии.

При этом Маас положительно оценивал решение стран Европы выслать российских дипломатов из-за "дела Скрипаля". Следует отметить, что в обоих случаях Маас подчеркивал важную роль Москвы в делах, касающихся решения региональных конфликтов.

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