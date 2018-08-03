Немецкие СМИ сообщили об "исчезновении" Меркель

Муж канцлера ФРГ Ангелы Меркель Йоахим Зауэр отправился в летний отпуск без жены. Нарушение ежегодной традиции заставило немецкие СМИ запаниковать из-за пропажи главы государства.

Йоахим Зауэр заселился в обычный четырехзвездочный отель на горнолыжном курорте Зольден (Италия) со своим сыном от первого брака. На всех фотографиях они запечатлены без Меркель, пишет газета The Times.

Авторы материала пишут, что в рабочем календаре канцлера до 20 августа нет таких мероприятий, которые могли бы потребовать ее присутствия.

Немецкое издание Bild разобралось в вопросе и предложило несколько причин исчезновения политика: от проблем в отношениях с мужем до "секретной миссии". В качестве причины называется также и уход Меркель за ее больной матерью.

Читайте также:

Что Герасимов объяснил Меркель в Берлине

Половина граждан Германии мечтает об отставке Меркель

Меркель дала совет Путину и Трампу