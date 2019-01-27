Полиция Израиля арестовала туриста из России

В крупнейшем городе Израиля Тель-Авиве арестовали гражданина Российской Федерации.
Об инциденте сообщает местное Министерство внутренних дел.
Как сообщают местные правоохранительные органы, российский турист якобы хотел запустить беспилотник неподалеку от аэропорта города Тель-Авив. Речь, отметим, скорее всего, идет об обыкновенном квадракоптере. Его действия бдительная полиция Израиля сочла подозрительными.
Отмечается, что 46-летний россиянин был задержан и тут же отправлен в местное отделение полиции для допросов. Суд, сообщают полицейские, согласился задержать его для данных процедур на сутки.
Но, как поясняют в Израиле, россиянину ничего не грозит. Уже в следующий понедельник его отпустят и с чистой совестью он сможет отправиться домой.
Отметим, что это не первый случай, когда граждане РФ имеют проблемы с законом в Израиле. Ранее, например, "Правда.Ру" писала о том, что тамошняя полиция задержала для допроса обыкновенную школьную учительницу из России. Женщину спрашивали о ее "настоящей" причине въезда в Израиль и обвиняли во лжи.
Также "Правда.Ру" писала о том, что полиция Азербайджана депортировала из постсоветской республики сразу нескольких россиян. Как сообщили представители правоохранительных органов, те якобы незаконно пропагандировали христианство в Азербайджане.
Фото: Pravda. Ru
Читайте также:
Израиль: места, которые обязательно надо посетить…
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Ситуация после конфликта между ВМФ Украины и российской береговой охраной в Керченском проливе остается напряженной по сей день. Военные корабли НАТО двинулись в Черное море, чтобы поддержать Украину.
Немецкая журналистка считает, что Россия слишком героизирует блокаду Ленинграда. На самом деле, это событие нужно приравнять к геноциду, - считает журналистка.
В интернете появилась первая фотография, на которой, возможно, запечатлен российский тяжелый ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Охотник». Снимок был опубликован в Twitter.
Американский миссионер в Амазонии поставил на грань вымирания изолированное племя индейцев и может быть обвинен Бразилией в геноциде.