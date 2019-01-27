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Источник Правда.Ру

Полиция Израиля арестовала туриста из России

Мир » Азия » Ближний Восток

 

Полиция Израиля арестовала туриста из России. 397864.jpeg

В крупнейшем городе Израиля Тель-Авиве арестовали гражданина Российской Федерации.

Об инциденте сообщает местное Министерство внутренних дел.

Как сообщают местные правоохранительные органы, российский турист якобы хотел запустить беспилотник неподалеку от аэропорта города Тель-Авив. Речь, отметим, скорее всего, идет об обыкновенном квадракоптере. Его действия бдительная полиция Израиля сочла подозрительными.

Отмечается, что 46-летний россиянин был задержан и тут же отправлен в местное отделение полиции для допросов. Суд, сообщают полицейские, согласился задержать его для данных процедур на сутки.

Но, как поясняют в Израиле, россиянину ничего не грозит. Уже в следующий понедельник его отпустят и с чистой совестью он сможет отправиться домой.

Отметим, что это не первый случай, когда граждане РФ имеют проблемы с законом в Израиле. Ранее, например, "Правда.Ру" писала о том, что тамошняя полиция задержала для допроса обыкновенную школьную учительницу из России. Женщину спрашивали о ее "настоящей" причине въезда в Израиль и обвиняли во лжи.

Также "Правда.Ру" писала о том, что полиция Азербайджана депортировала из постсоветской республики сразу нескольких россиян. Как сообщили представители правоохранительных органов, те якобы незаконно пропагандировали христианство в Азербайджане.

Фото: Pravda. Ru

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