Избитый школьник отомстил учителю спустя 20 лет

Мужчина 30 лет из небольшого китайского города Лоян напал на своего бывшего учителя, который избил и опозорил его 20 лет назад.

Решившийся на месть мужчина два десятка лет таил обиду на педагога, который избил его за то, что он спал на уроке. Заметив сонного мальчишку преподаватель пришел в ярость и решил проучить любителя поспать на уроках. В детских воспоминаниях парня осталась картина, как учитель бьет его ногой по голове при всем классе, пока тот стоит на коленях. Увидев давнего обидчика на мотороллере, мужчина поспешил напомнить давнее знакомство и отплатить той же монетой.

Публичная казнь продолжалась около получаса. За это время горе-учитель получил полсотни подзатыльников и оплеух. От своей вины он не отказывался, лишь просил простить его за содеянное. Прохожие не понимали из-за чего происходит драка и, почему пожилой человек не отбивается

Обращаться в полицию потерпевший не стал, чувствуя свою вину перед своим учеником, однако обнародованное в социальных сетях видео все-таки стало основанием для задержания молодого человека.

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