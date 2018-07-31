Кто и как снова атаковал базу России в Сирии

Боевики отправили на российскую базу Хмеймим, расположена на территории Сирии, беспилотник. Летательный аппарат уничтожили, отметил руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Цыганков.

Фото: mil.ru

Происшествие случилось ночью 29 июля. Дрон удалось засечь благодаря средствам контроля за воздушным пространством. RT отмечает, что беспилотнику не дали приблизиться на расстояние, что было бы опасно для базы, зенитные огневые средства очистили воздух от потенциальной угрозы.

Стоит отметить, что это уже не первая попытка боевиков таким образом подобраться к войскам. За двое суток до описываемого инцидента от российских военных поступило сообщение о ликвидации летательного аппарата, который запустили с земли, находящейся под контролем незаконных вооруженных формирований.

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