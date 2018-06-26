Китайские СМИ: русский брат заставляет США дрожать от страха

Вооруженные силы Российской Федерации продемонстрировали оружие, что потрясло весь мир. Речь идет о баллистических ракетах "Булава", залп которыми произвели российские подводные лодки класса "Борей". Отмечается, что общая мощность залпа данными баллистическим ракетами равняется мощности 160 ядерных бомб. Демонстрация своего оружия со стороны России стала своеобразным ответом на увеличение численности войск Соединенных Штатов Америки в Восточной Европе.
Американское правительство приняло решение перебросить большое количество военной техники, включая более 80 танков "Абрамс", в Восточную Европу. "Абрамс" — основной боевой танк США. Данный танк обладает превосходной броней и ударной силой.
Российская Федерация не могла проигнорировать американское бряцание оружием и продемонстрировало свою военную мощь.
"Борей" — новейшая российская атомная подводная лодка. Данный тип подводных лодок на голову превосходит своих предшественников. Борей можно вполне величать лодкой-гигантом: длина ее составляет около 200 метров. Эксперты отмечают, что российский "Борей" во многом превосходит американские лодки типа "Огайо".
Во время запуска баллистических ракет использовались модернизированные версии ракет "Булава". Новая модель ракеты "Булава" — морской вариант "Тополь-М". Единственный недостаток у данного типа ракет — пожалуй, сравнительно небольшая дальность стрельбы. Отметим, что каждая ракета способна нести до десяти боеголовок. Также "Булава" отличается непредсказуемой траекторией полета, что делает ее еще более неуязвимой.
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