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ООН призвала Израиль освободить 440 детей из тюрем

Мир

Освободить около 440 палестинских детей из тюрем. С таким призывом, обращенным к Израилю, выступил Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн. Ко всем несовершеннолетним применено так называемое "административное задержание".

ООН призвала Израиль освободить 440 детей из тюрем. 389958.jpeg
Фото: Официальная страница ООН

"Израиль должен немедленно обвинить или освободить всех", — приводит Press TV слова аль-Хусейна. Он также подчеркнул, что система административного задержания, практикуемая Тель-Авивом, является "фундаментальным нарушением прав человека".

Верховный комиссар напомнил: согласно международному праву, задержание несовершеннолетних — крайняя мера. Он акцентировался на том, что в стране дети и взрослые часто заключаются под стражу без суда, доказательства, на основании которых применяется мера, держатся в тайне. Все это противоречит обязательствам Тель-Авива по международному праву, а поэтому должно быть прекращено.

Сообщается, что более 7 000 палестинцев содержатся в израильских тюрьмах. Сотни заключенных, по-видимому, оказались под стражей в результате административного задержания. У некоторых срок этого задержания доходит до 11 лет.

Палестинские заключенные регулярно проводят голодовки, протестуя против такой практики, а также против суровых условий израильских тюрем.

Аль-Хусейн также раскритиковал произвольные задержания Израилем, аресты правозащитников и участившиеся нападения на палестинцев.

Напомним, около 150 палестинцев были убиты израильскими силами со времени начала "Великого марша возвращения" в секторе Газа 30 марта 2018 года. Кроме того, 14 811 палестинцев получили ранения, сообщается, что 366 из них находятся в критическом состоянии.

Столкновения в Газе достигли пика 14 мая, в канун 70-летия Дня Накбы (День Катастрофы), который в этом году совпал с переносом посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.

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Темы ООН Израиль дети в тюрьме задержание детей международное право
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