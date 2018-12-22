Мнение: США пытаются «наказать» Россию, Китай и Иран

Соединенные Штаты Америки при любом удобном случае пытаются "наказать" Российскую Федерацию, Китайскую народную республику и Иран.

Об этом заявил представитель оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич. Так он прокомментировал заявления американской разведки о том, что Россия, Китай и Иран якобы вмешивались в промежуточные выборы в США в 2018 году. В скором времени такая позиция разведки приведет, скорее всего, к новым санкциям в отношении Москвы, Пекина и Тегерана.

По мнению Франца Клинцевича, нет ничего удивительного в том, что США обвиняют в подобном именно Россию, Китай и Иран. Все три государства, объясняет Клинцевич, проводят "самостоятельную внешнюю политику" — то есть ведут диалог с другими странами без оглядки на чужое мнение. Вашингтон, понятное дело, это не устраивает, подчеркивает российский сенатор.

Чтобы ввести санкции в отношении неугодных им стран, отмечает Франц Клинцевич, Соединенным Штатам Америки достаточно лишь повода. Поводов этих, заявляет он, можно придумать огромное множество. И необязательно правдивых — как в случае, например, с вмешательством в американские выборы.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что авианосцы США вошли в Персидский залив. Военно-морские силы Ирана же долгое время следили за американскими судами, а затем выпустили в непосредственной близости от них несколько самых настоящих боевых ракет.

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