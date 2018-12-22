В США призвали Германию и Францию к «энергетической революции» против России

Подконтрольная Российской Федерации Европа — самая настоящая угроза для Соединенных Штатов Америки. Франции и Германии, как самым авторитетным и богатым европейским государствам, необходимо инициировать "энергетическую революцию" против России.
Об этом в своей статье для американского издания The New York Post заявил политолог из США Стивен Бланк.
Так, по словам американского эксперта, энергетическая безопасность Европы должна стать сегодня насущной проблемой для Соединенных Штатов Америки. Если европейские страны, "западный фронт против российской агрессии", станут контролируемыми Москвой, то США станут уязвимыми, считает Стивен Бланк.
Главная на сегодняшний день угроза для Запада — газопровод "Северный поток-2", убежден эксперт. Он, указывает Стивен Бланк, расширит авторитет Российской Федерации в Европе. "Северный поток-2", напомнил эксперт в своей статье для The New York Post, прокладывается в обход Польши и Украины. Это, уверен Стивен Бланк, отрежет Восточную Европу от Центральной.
Все из-за того, делится Стивен Бланк, что немецкое правительство якобы ставит свои интересы выше интересов безопасности всей Европы и Соединенных Штатов Америки. Необходимо, считает Бланк, "перехитрить Россию". Это должны сделать, подытоживает американский эксперт, Франция и Германия — политические флагманы Европы.
Напомним, что "Северный поток-2" — магистральный газопровод из России в Германию, совместный проект Москвы и Берлина, строительство которого идет полным ходом.
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