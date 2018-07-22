Премьер Бельгии призвал Европу не требовать от России подражания

Европа не должна навязывать свои ценности другим государствам. Такую позицию озвучил премьер Бельгии Шарль Мишель, общаясь с журналистами бельгийской версии Paris Match.

Он подчеркнул, что европейская демократическая система и ценности — уникальное явление. Не стоит полагать, будто можно насадить их методом копирования и "вставки" в Россию или Турцию.

Также Шарль Мишель призвал не бояться диалогов, особенно диалога с американским президентом Дональдом Трампом. Он не смог расколоть Европу, это показал последний саммит НАТО. Не стоит опасаться и его манеры поведения.

Собеседник Paris Match подчеркнул, что важно отличать форму от содержания. Комментируя высказывание, премьер напомнил, что произошло, когда Трамп начал критиковать канцлера ФРГ Ангелу Меркель. Все остались спокойны, не ввязались в "спектакль", и американский президент не смог разобщить европейцев.

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