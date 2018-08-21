Премьер Болгарии отказал Ангеле Меркель в важной просьбе

Немецкий канцлер Ангела Меркель попросила болгарского премьера Бойко Борисова о "небольшой" услуге — переселить на территорию своей страны беженцев из Германии. Борисов Меркель отказал.

Дело в том, что множество беженцев сначала прибывают в Болгарию, там регистрируются, а уже позже перебираются в более зажиточную и благополучную Германию. Там им и рады больше, и социальные выплаты пожирнее. Теперь же Ангела Меркель захотела с помощью другого государства спасти Германию.

Отказ Бойко Борисова на самом деле выглядит удивительно. Скромная и небогатая Болгария всегда и во всем слушалась Германию, стараясь поддерживать взаимовыгодные и дружественные отношения. Теперь же, кажется, между двумя государствами наметился раскол.

Эксперты отмечают, что подобное решение несколько осложнит Болгарии жизнь. Теперь стране, по их мнению, стоит опасаться и сокращения вливаний в государственный бюджет из европейских финансовых фондов, и обвинений в потворстве России и антизападничестве.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что известный европейский исследовательский центр составил список стран, что больше всего "не любят Россию". Так, Болгария наравне со Словакией, Хорватией, Ирландией и Бельгией оказалась государством, что не выступает против России открыто, но и не поддерживает ее политику. Такие страны исследователи окрестили как "сомневающиеся".

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