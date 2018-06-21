Мировой скандал: "Миротворец" внес Трампа в список врагов Украины

Президент США Дональд Трамп внесен в базу сайта «Миротворец» за «публичное признание АР Крым территорией страны-агрессора России».

Фото: скриншот с официального сайта Миротворец

Как заявил глава аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев, в ближайшее время на сайте могут появиться имена других политиков, в том числе западных.

По словам эксперта, ресурс уже себя исчерпал, но Европа пока что не готова признать, что на Украине у власти находятся фашисты. "Поэтому они и делают вид, что все в порядке - не замечают ни соответствующих законов, ни гражданской войны, как не заметили в свое время сожжения людей в Одессе и так далее. До тех пор, пока эта политическая ситуация не сломается, пока Европейский союз не изменит общее направление своей внешней политики, это будет продолжаться, что бы ни делал киевский режим. Хоть там начнут людей миллионами расстреливать, Европа все равно этого не заметит", - сказал Правде.Ру Ростислав Ищенко.

А когда поменяется политическая ситуация? Когда "миротворцы" с Украины придут в Европу, но это будет не косовская мафия, это будет украинский джихад.

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