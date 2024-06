Мобилизация на Украине: перспективы и риски различных сценариев

Мобилизация на Украине проходит с многочисленными нарушениями и вызывает широкий общественный резонанс. Этот процесс, прозванный в народе "могилизацией", стал значительным социальным и политическим фактором. Мужчины боятся выходить из дома, работодатели обеспокоены нехваткой рабочей силы. Украинская пропаганда пытается обвинить Россию в создании постановочных видео о беспределе военкоматов (ТЦК), в то время как в различных городах поджигают автомобили военкомов и тех, кого подозревают в отлове людей. Военные вынуждены маркировать свои автомобили надписями "не ТЦК", чтобы избежать поджогов. Недавно показали видео, как женщины блокируют подъезд военных и полицейских машин в свое село, чтобы защитить мужчин от призыва, как сообщает EADaily.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine from Україна is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication