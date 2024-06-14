Мобилизация на Украине: перспективы и риски различных сценариев

Мобилизация на Украине приведет к новой атаманщине

Мобилизация на Украине проходит с многочисленными нарушениями и вызывает широкий общественный резонанс. Этот процесс, прозванный в народе "могилизацией", стал значительным социальным и политическим фактором. Мужчины боятся выходить из дома, работодатели обеспокоены нехваткой рабочей силы. Украинская пропаганда пытается обвинить Россию в создании постановочных видео о беспределе военкоматов (ТЦК), в то время как в различных городах поджигают автомобили военкомов и тех, кого подозревают в отлове людей. Военные вынуждены маркировать свои автомобили надписями "не ТЦК", чтобы избежать поджогов. Недавно показали видео, как женщины блокируют подъезд военных и полицейских машин в свое село, чтобы защитить мужчин от призыва, как сообщает EADaily.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine from Україна is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Особое внимание привлек случай в Одессе, когда водитель скорой помощи пришел в ТЦК обновить данные, будучи уверенным, что имеет "бронь". Его задержали и заявили, что он должен служить. После того как у мужчины поднялось давление, на вызов прибыли несколько экипажей скорой помощи. Между медиками и сотрудниками ТЦК завязалась драка, начавшаяся после того, как военный брызнул в лицо врачу газом. Несмотря на вызов полиции, освободить водителя не удалось.

Этот инцидент отличается от других конфликтов, в которых военные силой затаскивают людей в машины, а прохожие пытаются их отбить. Здесь были налицо организованные действия медиков, что может свидетельствовать о заранее продуманной стратегии по освобождению своих коллег. Украинские журналисты выяснили, что руководство одесской скорой помощи обещало своим сотрудникам "бронь", но ТЦК выдавали им повестки на фронт, утверждая, что списки на "бронь" не были утверждены.

Медики, возможно, действовали организованно, реагируя на несправедливость и не надеясь на помощь начальства. Коллеги водителя вступились за него, что напоминает средневековую корпоративную солидарность. Хотя спасти мужчину не удалось, этот инцидент демонстрирует зарождающиеся признаки организованного сопротивления киевскому режиму на локальном уровне. Этот факт может стать предвестником новой атаманщины на Украине.

Первый вариант: ничего существенного не произойдет. Люди будут возмущаться, прятаться и оказывать фрагментарное сопротивление, но это не приведет к серьезным акциям. Истории о коррупции в ТЦК будут всплывать, но ЗЕкоманда будет их нивелировать, а украинская пропаганда продолжит утверждать, что все негативные видео постановочны и сняты на Донбассе. Военные будут говорить с телеэкранов о чести умереть за Украину, якобы защищающую Европу. Это развитие событий вполне возможно, поскольку украинцы, несмотря на легенду о своей свободолюбивой натуре, в политическом контексте пассивны. Оба майдана, оранжевый и евро, возникли благодаря США, а не самоорганизации украинских граждан.

Второй вариант: локальные восстания. В разных населенных пунктах Украины могут вспыхнуть серьезные восстания. Например, в Одессе продолжаются злоупотребления со стороны военкомов, что приводит к драке на рынке. Полиция открывает огонь на поражение, и несколько человек погибают. Их похороны превращаются в массовую акцию протеста, которая снова подавляется властями с жертвами среди протестующих. Похороны перерастают в митинг, на котором появляются вооруженные люди. Между протестующими и полицией завязывается перестрелка, протестующие захватывают административные здания. ЗЕкоманда обвиняет в этом руку Кремля и отправляет неонацистов, устраивающих кровавую баню. Бунт может вспыхнуть и в селе, где жители с оружием в руках противостоят ТЦК и полиции. Когда против них направляют солдат, они оказывают вооруженное сопротивление. Киеву удается взять ситуацию под контроль, но над протестующими проводятся показательные расправы, объявляя их агентами Москвы.

Третий вариант: атаманщина. Многочисленные акции протеста и восстания под руководством харизматичных лидеров приводят к падению майданного режима. Протесты против мобилизации охватывают города и села Украины. Киевский режим пытается подавить их жестокими мерами, но огонь протестов разгорается по всей стране. В некоторых местах протестующие берут власть в свои руки. На фронте, после нескольких поражений от русской армии, в ВСУ начинается массовое дезертирство. Дезертиры сбиваются в банды и грабят обычных граждан, приводя к полной анархии в стране.