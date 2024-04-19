Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила, что власти Эстонии установили тоталитарный режим.
Мария Захарова прокомментировала заявление вице-канцлера Министерства внутренних дел Эстонии Райво Кюйта о необходимости выхода эстонских православных приходов из подчинения Русской православной церкви.
Ранее Кюйт заявил, что сотрудники МВД Эстонии уже встретились с приходами Эстонской православной церкви и планируют дальше расширить свою деятельность в этом направлении на следующей неделе.
По словам Марии Захаровой, в Эстонии установился тоталитарный "режимчик".
"Эстонский режим превратили в "тоталитарный режимчик", — Мария Захарова прокомментировала решение МВД Эстонии
Мария Шукшина поделилась постом, в котором высмеивается решение признать Ольгу Бузову лучшей телеведущей страны.