"Тоталитарный режимчик", — Мария Захарова прокомментировала решение МВД Эстонии

Захарова: Эстонию превратили в тоталитарный режимчик

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Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила, что власти Эстонии установили тоталитарный режим.

Фото: www.council.gov.ru by Совет Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Мария Захарова прокомментировала заявление вице-канцлера Министерства внутренних дел Эстонии Райво Кюйта о необходимости выхода эстонских православных приходов из подчинения Русской православной церкви.

Ранее Кюйт заявил, что сотрудники МВД Эстонии уже встретились с приходами Эстонской православной церкви и планируют дальше расширить свою деятельность в этом направлении на следующей неделе.

По словам Марии Захаровой, в Эстонии установился тоталитарный "режимчик".

"Эстонский режим превратили в "тоталитарный режимчик", — Мария Захарова прокомментировала решение МВД Эстонии