Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США снова начнут отправку военной помощи Украине сразу после выделения на это средств со стороны конгресса.
"Сразу же", — дала ответ она журналистам, на вопрос о том, когда возможно начало поставок военной помощи Украине при выделении средств со стороны конгресса.
В субботу Палата представителей намерена рассмотреть пакет законопроектов о предоставлении многомиллиардной помощи зарубежным союзникам США, включая Украину, после несколько месяцев задержек в выделении средств. По информации американских властей, бюджетные средства на поддержку Киева были израсходованы еще в декабре и не смогут предоставлять новые поставки оружия и боеприпасов до утверждения новых средств конгрессом.
Мария Шукшина поделилась постом, в котором высмеивается решение признать Ольгу Бузову лучшей телеведущей страны.