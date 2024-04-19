В Белом доме обещали возобновить поставки Киеву после одобрения конгрессом

Белый дом: США начнут поставлять оружие в Киев сразу после одобрения конгрессом

0:51 Your browser does not support the audio element. Мир

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США снова начнут отправку военной помощи Украине сразу после выделения на это средств со стороны конгресса.

Фото: flickr.com by Obama White House from Washington, DC is licensed under Public domain

"Сразу же", — дала ответ она журналистам, на вопрос о том, когда возможно начало поставок военной помощи Украине при выделении средств со стороны конгресса.

В субботу Палата представителей намерена рассмотреть пакет законопроектов о предоставлении многомиллиардной помощи зарубежным союзникам США, включая Украину, после несколько месяцев задержек в выделении средств. По информации американских властей, бюджетные средства на поддержку Киева были израсходованы еще в декабре и не смогут предоставлять новые поставки оружия и боеприпасов до утверждения новых средств конгрессом.