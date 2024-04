Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Китай имеет влияние на Россию

В ходе своего визита в Китай канцлер Германии Олаф Шольц попросил председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина оказать влияние на Москву с целью прекращения конфликта на Украине.

Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Attribution 4.0 International