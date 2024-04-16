Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Китай имеет влияние на Россию

Шольц: Китай должен повлиять на Россию

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В ходе своего визита в Китай канцлер Германии Олаф Шольц попросил председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина оказать влияние на Москву с целью прекращения конфликта на Украине.

Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Attribution 4.0 International

Шольц заявил, что позиция Китая имеет значительное влияние на Россию. Он выразил надежду, что вмешательство Китая может способствовать отводу вооруженных сил и прекращению конфликта на Украине.

"Слово Китая имеет вес в России. Поэтому я попросил президента Си повлиять на Россию", — написал политик в соцсетях.

Канцлер ФРГ подчеркнул, что Берлин и Пекин договорились организовать мирную конференцию в Швейцарии, не привлекая к участию Россию, и проводить подобные мероприятия и в будущем. По словам Шольца, это могло бы стать первым шагом к разрешению конфликта.

Ранее председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин заявил на встрече с канцлером ФРГ, что Китай выступает за организацию равноправной международной мирной конференции по разрешению украинского кризиса, признанной как Россией, так и Украиной.

Олаф Шольц прибыл в Китай с официальным визитом в воскресенье. Помимо вопросов экономического сотрудничества, в центре внимания визита стояли геополитические вызовы и стратегии устойчивого развития.

Напомним, что Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин объявил, что целью операции является защита людей, страдающих от действий киевского режима. По его мнению, ситуация вынудила Россию принять такие меры из-за отсутствия альтернативы в ответ на угрозы безопасности со стороны НАТО.