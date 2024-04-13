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Израиль будет наказан: Руководитель и духовный лидер Ирана обратился к нации

Аятолла Али Хаменеи: "Злой режим будет наказан"

0:32
Мир » Азия » Ближний Восток

Руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем сообщении в социальной сети заявил, что Израиль понесет наказание за свои действия.

Аятолла Али Хаменеи: "Злой режим будет наказан"
Фото: commons.wikimedia by Соня Севилья is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Это заявление появилось на фоне информации о запуске иранских беспилотников и ракет по территории Израиля в ответ на атаку со стороны израильских ВВС по иранскому консульству в Дамаске.

"Злой режим будет наказан", — написал он.

Свое заявление он дополнил видеозаписью своего выступления, которое состоялось по случаю окончания месяца Рамадан.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Саид Гафуров
Саид Гафуров — политолог, руководитель направления "Восток", ведущий прямых эфиров Правды.Ру *
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