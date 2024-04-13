Израиль будет наказан: Руководитель и духовный лидер Ирана обратился к нации

Руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем сообщении в социальной сети заявил, что Израиль понесет наказание за свои действия.
Это заявление появилось на фоне информации о запуске иранских беспилотников и ракет по территории Израиля в ответ на атаку со стороны израильских ВВС по иранскому консульству в Дамаске.
"Злой режим будет наказан", — написал он.
Свое заявление он дополнил видеозаписью своего выступления, которое состоялось по случаю окончания месяца Рамадан.
Музкритик ответил на вопрос о своих доходах.