Израиль будет наказан: Руководитель и духовный лидер Ирана обратился к нации

Аятолла Али Хаменеи: "Злой режим будет наказан"

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Руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем сообщении в социальной сети заявил, что Израиль понесет наказание за свои действия.

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Это заявление появилось на фоне информации о запуске иранских беспилотников и ракет по территории Израиля в ответ на атаку со стороны израильских ВВС по иранскому консульству в Дамаске.

"Злой режим будет наказан", — написал он.

Свое заявление он дополнил видеозаписью своего выступления, которое состоялось по случаю окончания месяца Рамадан.