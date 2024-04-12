Страны-участницы ЕС не хотят передавать нужные ЗРК Patriot Украине

Страны-участницы Европейского союза отказываются удовлетворить просьбы Киева о предоставлении Украине ЗРК Patriot. Об этом сообщает известная британская газета Financial Times.
Источник, близкий к процессу переговоров, в беседе с журналистами, отметил, что Киеву требуется "всего лишь" семь батарей, но решение данного вопроса представляется крайне сложным. По его словам, поддержанным другим источником газеты, в настоящее время украинская столица пытается убедить Испанию, Польшу и Румынию передать свои системы Patriot в распоряжение Вооруженных сил Украины.
В 2023 году Германия передала Киеву два аналогичных комплекса из своих запасов, но министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила на этой неделе, что ресурсы по системам ПВО Patriot исчерпаны и дальнейшая передача Украине невозможна. Также о невозможности предоставления Украине ЗРК Patriot заявил президент Польши Анджей Дуда на пресс-конференции в четверг. По его словам, Польша в настоящее время только начинает формировать собственную систему противоракетной обороны. Пояснить логику таких шагов на прошлой неделе постарался президент Финляндии Александр Стубб, который заявил, что окончательное решение о передаче определенных вооружений Киеву остается за военным руководством отдельных государств-участников Евросоюза и подлежит сохранению конфиденциальности.
Во вторник Жозеп Боррель, глава дипломатической службы ЕС, отметил, что Украина "настойчиво просит" сообщество о немедленной поставке ей семи батарей систем ПВО Patriot. Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина стоит в очереди на системы Patriot и соответствующие ракеты, но договориться о новых поставках с Западом представляется сложной задачей. Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба отметил, что в 2024 году одним из приоритетов его департамента станет обеспечение поставки систем Patriot или SAMP-T в Украину. По его мнению, традиционные методы дипломатии не дают желаемого эффекта, поэтому необходимо искать альтернативные пути решения данной проблемы.
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