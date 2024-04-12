Во время разговора с Энтони Блинкеном Ван И осудил нападение на посольство Ирана в Сирии

Мао Нин, которая является официальным представителем МИД КНР, рассказала, что Ван И, который занимает пост главы МИД КНР, в ходе разговора с Энтони Блинкеном, госсекретарем Америки, твердо осудил нападение на посольство Ирана, которое находится в Сирии.
Мао Нин рассказала о заявлении Ван И. Министр сообщил, что в Пекине осуждают нападение, и подчеркнул, что учреждения дипломатов неприкосновенны, а независимость Ирана и Сирии должны уважать. Мао Нин сказал, что Ван И и Блинкен проводили беседу вечером 11 апреля.
Официальный представитель подчеркнула, что наращивание конфликта в регионе — это одно из проявлений эффекта от ситуации в секторе Газа. Она подчеркнула важность того, что конфликт нужно прекратить в ближайшее время.
Мао Нин отметила, что Пекин просит стороны, которые вовлечены в конфликт, результативно воплотить постановление 2728 СБ ООН немедленно остановить боевые действия и прекратить гуманитарный кризис.
Мао Нин сказала, что КНР продолжит стараться конструктивно урегулировать конфликты на территории Ближнего Востока. Она также заявила, что Америка должна приложить усилия, чтобы не произошло наращивание конфликта в регионе.
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