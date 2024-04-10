Ядерная сделка развалилась: создание Ираном ядерной бомбы может оказаться на расстоянии короткого рывка

Согласно информации, опубликованной газетой The Washington Post, ядерная сделка рушится. Иран стремительно приближается к возможности создания ядерного оружия.
Тегеран активно наращивает запас обогащенного урана, часть которого очень близка к оружейному качеству.
Эксперты предупреждают, что вопрос создания ядерного оружия для Ирана теперь может быть решен буквально в любой момент.
Ядерное ору́жие — оружие массового поражения, действие которого основано на поражающих факторах ядерного или термоядерного взрыва.
Атомное оружие основано на разрушительной энергии, получаемой от ядерных реакций деления (оружие деления) или сочетания реакций деления и синтеза (термоядерное оружие).
Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.