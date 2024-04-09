Sun: Израиль может нанести удар по атомным объектам Ирана в случае иранского "удара возмездия"

Британское издание "Sun", являющееся таблоидом, но иногда публикующее эксклюзивные мнения касательно актуального политического дискурса, рассказало о возможности израильского удара по объектам атомной энергетики Ирана в случае нанесения Ираном непосредственного ракетного удара по Израилю в ответ на атаку по иранскому консульству в Дамаске, где погибли высокопоставленные офицеры КСИР.
Израиль нанёс удар по Дамаску и ликвидировал одного из лидеров Корпуса стражей исламской революции мохаммеда Захеди, курировавшего вопросы помощи иранским прокси в регионе. Иран обещал неотвратимое и суровое возмездие, но пока не предпринял никаких действий.
Политолог Сергей Марков в своём телеграмм-канале считает ответный удар Израиля по атомным объектам Ирана весьма вероятным и желательным для Тель-Авива, заинтересованного в эскалации в регионе. Он полагает, что удар будет нанесён по АЭС в Бушере, построенной при участии российских специалистов.
Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.