Sun: Израиль может нанести удар по атомным объектам Ирана в случае иранского "удара возмездия"

Израиль может нанести удар по атомным объектам Ирана

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Британское издание "Sun", являющееся таблоидом, но иногда публикующее эксклюзивные мнения касательно актуального политического дискурса, рассказало о возможности израильского удара по объектам атомной энергетики Ирана в случае нанесения Ираном непосредственного ракетного удара по Израилю в ответ на атаку по иранскому консульству в Дамаске, где погибли высокопоставленные офицеры КСИР.

Фото: commons.wikimedia.org by Tomás Del Coro is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Израиль нанёс удар по Дамаску и ликвидировал одного из лидеров Корпуса стражей исламской революции мохаммеда Захеди, курировавшего вопросы помощи иранским прокси в регионе. Иран обещал неотвратимое и суровое возмездие, но пока не предпринял никаких действий.

Политолог Сергей Марков в своём телеграмм-канале считает ответный удар Израиля по атомным объектам Ирана весьма вероятным и желательным для Тель-Авива, заинтересованного в эскалации в регионе. Он полагает, что удар будет нанесён по АЭС в Бушере, построенной при участии российских специалистов.